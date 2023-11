F1 | Aston Martin, Alonso in testacoda al via

A pochi minuti dal via, la gara di Fernando Alonso non stava prendendo la direzione sperata, letteralmente. Il pilota spagnolo ha probabilmente perso aderenza in curva uno – dove diversi piloti sono andati lunghi sulla traiettoria – finendo in testa coda. L’Aston Martin è rimasta piantata col muso rivolto verso la direzione sbagliata, trovandosi faccia a faccia con la Alfa Romeo di Bottas e la Mercedes di Lewis Hamilton. Gara da ricostruire per i tre, e Fernando si fa lentamente strada dal fondo, approfittando delle Safety Car e macinando sorpassi. Alla fine taglia il traguardo in nona posizione.

“Sono felice di aver terminato questa gara con dei punti. Sopratutto da quando mi sono ritrovato in contromano dopo l’incidente in curva uno dal via. Abbiamo cercato di approfittare delle Safety Car, cercando di fare quanti più sorpassi – ha spiegato Fernando – tutto sommato credo che sia stata una gara divertente e ci sono state delle belle lotte in pista. C’era un po’ di graining e poco grip, ma come organizzazione sportiva credo che dovremo ricordarci di tutto questo per il prossimo anno a Las Vegas. Ora direzione Abu Dhabi: daremo tutto per assicurarci la quarta posizione nel campionato Costruttori”.