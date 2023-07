F1 | GP Gran Bretagna: Bottas squalificato dalle qualifiche

Il Gran Premio di Gran Bretagna partirà in salita per Valtteri Bottas. Il pilota finlandese infatti è stato squalificato dalle qualifiche che si sono disputate ieri a causa della mancanza di carburante. La monoposto di Bottas si è fermata dopo che il pilota aveva ottenuto il passaggio in Q2. Inizialmente si pensava ad un calo di potenza sulla sua C43 ma un controllo più attento della FIA ha rivelato che in realtà il motivo era la mancanza di carburante. E’ stato chiesto al team un campione di un litro ma la squadra non ha potuto fornirlo e avendo così infranto il regolamento, Bottas dovrà partire dall’ultima posizione in griglia di partenza.

“Ovviamente non è il risultato che volevamo ma ci sono degli aspetti positivi, il passo è migliorato e anche la macchina con il nuovo pacchetto di aggiornamenti è migliorata rispetto a venerdì. Sfortunatamente con il problema in qualifica non abbiamo potuto proseguire ma siamo concentrati per la gara e lotteremo per i punti”, ha commentato Valtteri Bottas.