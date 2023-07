F1 | Ferrari, a Silverstone una qualifica non adatta ai deboli di cuore

F1 Ferrari Silverstone – Qualifica non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena sul circuito di Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna che scatterà domani alle ore 15 locali (16 CET). In una sessione con condizioni della pista in continua evoluzione, che hanno costretto i piloti a girare quasi senza sosta, Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo precedendo il compagno Carlos Sainz di appena 12 millesimi.

Dal Q1 al Q3. Il Q1 è iniziato sotto un cielo minaccioso e con un circuito che presentava chiazze di bagnato ancora evidenti dopo gli acquazzoni del mattino. Qualche goccia di pioggia ha condizionato la prima fase, ma alla fine si è girato praticamente sempre con gomme Soft. Charles e Carlos sono stati bravi a dribblare le insidie e a raggiungere il Q3 anche se, al pari di tutti gli altri piloti ad eccezione di Max Verstappen, per la sessione decisiva hanno potuto disporre di un unico set di gomme Soft nuove, decidendo quindi di effettuare il primo tentativo con un treno di pneumatici usati. Nell’unico assalto al tempo con gomme fresche Leclerc ha fermato i cronometri a 1’27”136, di un soffio davanti a Sainz. I due si schiereranno dunque in quarta e quinta posizione alle spalle di Max Verstappen e delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Incognite. Diverse sono le incognite in vista della gara di domani: per preparare i 52 giri del Gran Premio la squadra si potrà basare solamente sui long run di Carlos, visto il problema che ha costretto ai box Charles venerdì nella seconda sessione di libere. Dietro Verstappen ci si aspetta una gara aperta, con molti punti in palio.