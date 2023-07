Formula 1 | McLaren, super Piastri a Silverstone: “La macchina era un razzo!”

Oscar Piastri conclude la giornata super della McLaren a Silverstone. Un terzo posto a consacrare gli aggiornamenti portati sulla vettura nelle ultime due settimane, e l’australiano, penalizzato a Zeltweg sotto questo punto di vista, ha sfruttato subito la bontà degli sviluppi sulla sua monoposto. Il podio è chiaramente il suo sogno, sarebbe il primo in Formula 1, ma obiettivamente sembra essere complicato, anche se nella sua carriera nelle categorie junior, Oscar è sempre stato abituato a gestire le gare nelle primissime posizioni, avendo anche vinto diversi campionati.

“Certo, il podio è lì vicino – ha ammesso Piastri. E’ certamente complicato conquistarlo, avremo bisogno di qualche miracolo per riuscirci, ma possiamo lottare per fare tanti punti, noi faremo del nostro meglio e tutto è possibile. Sono comunque molto, molto, molto felice! La macchina era un razzo in Q2 e Q3, ho fatto davvero un bel giro ed è un risultato enorme per la squadra visto il duro lavoro svolto per portare gli aggiornamenti sulla vettura”.