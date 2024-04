F1 | Bottas ha iniziato le discussioni sul proprio futuro

Tra i piloti che stanno monitorando il proprio futuro, per capire quale possa essere la migliore collocazione, figura anche Valtteri Bottas. Il finlandese, che come il compagno di squadra Guanyu Zhou ha l’attuale contratto in scadenza a fine 2024, si sta guardando intorno per proseguire la sua avventura in Formula 1.

Non è ancora chiaro se la squadra elvetica, che dal 2026 aprirà ufficialmente una nuova pagina della propria storia in partnership con Audi, in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit, punterà ancora una volta sui due attuali piloti oppure volgerà altrove le proprie attenzioni.

Nell’ultimo appuntamento di Shanghai, disputato nella giornata di ieri, Bottas è stato costretto al ritiro per una problematica legata al motore Ferrari della sua C44. Un evento che ha scombussolato la regolarità del Gran Premio di Cina, lineare fino a quel momento.

“Non so se ci siano così tante cose da risolvere in questo momento, ma ovviamente è emozionante pensare a cosa, ad esempio, sta facendo Carlos (Sainz) o cosa sta facendo la Mercedes – ha dichiarato Bottas, come riportato da MTV Finlandia – Probabilmente le cose inizieranno ad andare a posto entro un paio di settimane. Ho avviato le discussioni”.