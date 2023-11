F1 | GP Brasile, Alonso e quel sorpasso che ha indirizzato (in positivo) la sua gara

Fernando Alonso è stato uno dei protagonisti, se non il principale, del Gran Premio del Brasile disputato ieri sul tracciato di Interlagos. Lo spagnolo, che insieme all’Aston Martin era reduce da gare difficili e da un doppio ritiro maturato tra Austin e Città del Messico, ha ritrovato il sorriso fornendo una prestazione straordinaria culminata in quell’ultimo giro serrato con Sergio Perez. Un duello, quello tra la AMR23 numero 14 e la RB19 11, risoltosi a favore del due volte campione del mondo che ha conservato per pochi millesimi la terza posizione sulla linea del traguardo.

Una P3 importantissima sia per Alonso che per Aston Martin, tornati a podio dopo diversi mesi di assenza. Lo spagnolo, discutendo a fine gara del duello con Perez, ha sottolineato come il sorpasso che ha indirizzato la sua corsa sia stato quello in apertura sulla Mercedes di Lewis Hamilton. Vedendo le difficoltà di passo della W14, che con il sette volte campione del mondo non è andata oltre uno sconsolante ottava posizione, sarebbe stato un problema per Alonso soprattutto per quel che riguarda la tenuta delle gomme.

“Sorpassare Perez all’ultimo giro è stato arduo, perché in alcune curve c’eravamo entrambi: o tutto o niente – ha dichiarato Alonso nella conferenza stampa post gara – Ma penso che, ad essere onesti, il sorpasso più importante della gara sia stato quello di Hamilton alla curva 4 nel corso del primo giro. Quello ha cambiato la mia gara”.

Alonso, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Se parto in quarta posizione e devo lottare con Hamilton nel primo stint, anche se alla fine riesco a riprenderlo dal decimo giro o qualcosa del genere, le mie gomme non saranno mai in grado di estendere quel primo stint e quindi avere un vantaggio di gomme su Checo. Per il sottoscritto c’è un momento cruciale della gara ed è il primo giro, alla curva 4 con Hamilton”.