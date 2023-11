F1 | Sauber, Alunni Bravi conferma l’impegno di Audi dal 2026

Non c’è alcun tipo di problematica o ripensamento da parte di Audi, che sarà regolarmente al fianco della Sauber a partire dal 2026. Anno, ricordiamo, nel quale la Formula 1 sarà protagonista dell’ennesima modifica regolamentare della propria recente storia che riguarderà la power unit. Sulla questione è intervenuto ad Interlagos il team principal dell’Alfa Romeo, con Alessandro Alunni Bravi che ha sottolineato come non sia alcun tipo di intoppo.

L’unico rallentamento, dal punto di vista comunicativo e informativo relativo al futuro della squadra svizzera, è rappresentato dalla denominazione del team di Hinwil che a fine anno cesserà di chiamarsi Alfa Romeo Racing chiudendo la partnership con la casa del Biscione iniziata nel 2018.

“L’Audi ha un forte impegno in Formula 1 e, naturalmente, insieme alla Sauber – ha dichiarato Alunni Bravi – Questo impegno deriva da una decisione non solo del consiglio di amministrazione di Audi ma anche del comitato consultivo di Audi e del consiglio di sorveglianza di Audi/Volkswagen. Quindi è una decisione di gruppo e l’impegno c’è. C’è una mancanza di comunicazione è semplice. Siamo il team Alfa Romeo F1. Quindi fino alla fine dell’anno abbiamo alcune limitazioni nelle comunicazioni sulla squadra, sul futuro, sul coinvolgimento dell’Audi, e per questo rispettiamo pienamente l’Alfa Romeo e non vogliamo fare alcun tipo di annuncio o altro rispetto a quanto strettamente legato alla gara e al Campionato”.

Alunni Bravi ha poi aggiunto: “L’impegno, come ho detto, c’è. Stiamo lavorando duro per sviluppare la struttura della squadra. Abbiamo un forte piano di assunzioni in atto. James Key è uno, ma abbiamo nuovi appuntamenti settimanali. E non è una questione del coinvolgimento dell’Audi nel finanziamento del team o nel sostenere questo processo di sviluppo. Abbiamo due proprietari, due azionisti, c’è una governance in base alle diverse fasi dell’operazione che verrà completata prima della stagione 2026 e quindi stiamo procedendo con il piano di investimenti in conformità con la governance concordata”.