F1 | GP Austria, McLaren: Norris ancora in prima fila con Verstappen

Lando Norris si troverà nuovamente al fianco di Max Verstappen nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria. La McLaren si conferma ulteriormente come macchina in grado di dare tanto fastidio al tre volte campione del mondo della Red Bull, ma questa volta è mancato quel qualcosa in più per avere la meglio dell’olandese così come invece era successo qualche giorno fa a Barcellona. Chiaramente gli obiettivi di tutti saranno le qualifiche di domani e la gara di domenica, ma quantomeno nei primi metri della Sprint potremo vedere un assaggio di quella che sarà la corsa principale.

“Nel complesso è stata una buona qualifica – ha dichiarato Norris. La seconda posizione è molto positiva. Le prestazioni sono lì, un po’ come nel resto della stagione. Forse non è stata la mia sessione più ordinata dell’anno, ma sono riuscito a tirare fuori una buona prestazione e fare un bel giro nel finale. Partire dal secondo posto nella Sprint Race ci dice come l’inizio del fine settimana sia più che positivo, quindi dobbiamo continuare su questa strada”.