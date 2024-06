F1 | McLaren, anche in Austria prosegue lo sviluppo della MCL38 [VIDEO]

F1 McLaren GP Austria – Soluzioni inedite presentate dalla McLaren nel week-end del Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Poco prima di scendere in pista nelle prime libere, Matteo Bobbi ha analizzato le novità installare sulle MCL38 di Lando Norris ed Oscar Piastri, precisando come l’attenzione della squadra si sia focalizzata sull’anteriore della vettura.

Rispetto a Barcellona, infatti, è stata presentata una nuova ala anteriore e una sospensione inedita, soprattutto nella zona delle cover. Soluzioni che mirano a perfezionare il pacchetto già presentato nelle scorse settimane. Norris e Piastri, ricordiamo, hanno chiuso le Sprint Qualifying di quest’oggi in seconda e terza posizione. Appuntamento alle 12.00 di domani per la gara breve di questo fine settimana in terra austriaca.