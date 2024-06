F1 | Mercedes, in Austria altri piccoli passi in avanti [VIDEO]

F1 Mercedes GP Austria – Presente a Paddock Live, Vicky Piria ha analizzato la prestazione mostrata quest’oggi dalla Mercedes nella Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, 11° prova del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come Lewis Hamilton e George Russell – nonostante il piazzamento in griglia – siano riusciti a compiere altri piccoli passi in avanti.

Riscontri importanti, attesi dopo Montreal e Barcellona, che pongono la scuderia anglo-tedesca in una posizione interessante per la qualifica e la gara di domenica. Russell, ricordiamo, ha chiuso le Sprint Qualifying di quest’oggi in quarta piazza, mentre Hamilton non è riuscito a fare meglio del sesto piazzamento. Appuntamento alle 12.00 di domani per la gara breve di questo fine settimana in terra austriaca.