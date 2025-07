F1 GP Arabia Saudita | Ferrari, la sincerità di Hamilton: “Non posso prendermela con la macchina”

La Ferrari può sorridere per la grande prestazione fornita da Charles Leclerc, terzo con una monoposto che ha ancora parecchie difficoltà. Il monegasco però si trova finalmente a proprio agio con la SF-25, è evidente che le prestazioni siano in netto miglioramento, gara dopo gara. Non si può dire lo stesso per Lewis Hamilton, settimo e ancora lontano dalle performance ci aspettiamo da un sette volte campione del mondo, ancora spaesato all’interno della vettura e in grado di fare qualcosa di buono soltanto nel segmento Sprint in Cina. Il britannico fa una sorta di mea culpa, ammettendo come il problema sia più personale che del mezzo, oggi in grado di salire sul podio.

“Non potevo fare meglio di quanto visto oggi, nemmeno di un secondo – ha detto un Hamilton sempre più sfiduciato. Credo che la macchina sia in grado di arrivare al terzo posto, Charles ha fatto un ottimo lavoro oggi, per cui non posso prendermela nemmeno con la vettura”.

3.5/5 - (4 votes)