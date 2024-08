F1 | Gernot Döllner: “Con Binotto e Wheatley renderemo grande l’Audi”

Con l’annuncio di Jonathan Wheatley come team principal, si conclude la rivoluzione in casa Audi. Dopo l’annuncio della conclusione del rapporto con Andreas Seidl e Oliver Hoffmann, era stato dapprima annunciato Mattia Binotto come Direttore operativo e Tecnico; l’ingresso di Wheatley completa la formazione dirigenziale che farà capo al CEO Audi Gernot Döllner.

“Sono felice di aver reclutato Jonathan Wheatley come team principal della nostra futura squadra di Formula 1 – ha dichiarato Döllner – Jonathan ha giocato un ruolo fondamentale in diverse vittore e titoli mondiali di Formula 1, nella sua carriera, e ha una grande esperienza nel paddock. E’ una grande aggiunta alla nostra squadra.

“Con l’ingresso di Jonathan e Mattia facciamo un decisivo passo avanti verso il nostro ingresso in Formula 1. Sono convinto che con loro due avremo le competenze necessarie per rendere grande Audi. La loro esperienza e la loro abilità ci permetteranno di essere subito pronti nel competitivo mondo della Formula 1”.

Mattia Binotto, ex team principal Ferrari e ora Direttore tecnico e operativo, si occuperà dello sviluppo tecnico e del coordinamento tra le sedi di Hinwil e Neuburg an der Donau, sede Audi dove verranno sviluppare le power unit.

“Conosco Jonathan da molti anni e ho una grande stima di lui, è esperto e dedito allo sport – ha dichiarato Binotto – il 2026 non è così lontano, e non vedo l’ora di guidare questa nuova Audi insieme a Jonathan verso il successo”.