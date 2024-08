F1 | Audi, Wheatley team principal: “Orgoglioso di accogliere questa sfida”

Audi ha oggi annunciato Jonathan Wheatley come futuro team principal per il tanto atteso progetto in Formula 1. L’ingegnere inglese, attualmente Direttore Sportivo in Red Bull, lascerà la squadra austriaca dopo ben diciotto anni, per affrontare la nuova sfida accanto a Mattia Binotto, ex team principal Ferrari.

I due collaboreranno insieme a partire da Luglio 2025, quando sarà ormai terminato iil periodo di gardenia previsto per Wheatley, che potrà allora assumere pienamente il suo ruolo di team principal in Sauber, prima che la squadra cambi ufficialmente nome nel 2026. L’ingaggio di Wheatley arriva dopo una rivoluzione in casa Audi, che ha visto l’ingresso di nuove figure di spicco che faranno capo a Gernot Döllner, CEO Audi.

“Sono estremamente orgoglioso di aver fatto parte della storia della Red Bull Racing negli ultimi diciotto anni e li lascio pieno di ricordi. L’opportunità di giocare un ruolo attivo nell’ingresso di Audi in Formula 1, come team principal, è una prospettiva eccitante e non vedo l’ora di accogliere questa sfida – ha dichiarato Wheatley – sono inoltre grato di poter lavorare con Mattia, che conosco da tanti anni e che è la giusta persona con cui lavorare in questo eccitante progetto”.