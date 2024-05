F1 | Ferrari, Vasseur: “Non è stato difficile convincere Hamilton”

A inizio febbraio la Ferrari ha annunciato l’ingaggio di Lewis Hamilton. A partire dal 2025, il sette volte campione del mondo correrà con la tuta e la macchina rossa, coronando un sogno inseguito per tutta la carriera. Dopo sette titoli mondiali e tanti anni di successi con la Mercedes, negli ultimi tempi la squadra di Brackley ha perso la bussola, e anche il rapporto puramente professionale sembra essersi un po’ incrinato, per diverse ragioni. E’ il momento giusto per le parti di convolare a nozze, in un team che si sta preparando tecnicamente e non solo al meglio per accogliere il campione del mondo britannico. Frederic Vasseur, team principal della Rossa, in una bella intervista ad Alessandra Retico di Repubblica, ha parlato di come non sia stato per nulla difficile convincere Hamilton ad approdare in Ferrari.

“Conosco la professionalità di Lewis – ha detto il francese. Ha una visione diversa delle cose, ne possiamo trarre beneficio. Ha tantissima esperienza sul campo e sa come vincere i campionati, e porterà tanta velocità non solo in pista, ma darà il suo contributo con la conoscenza fuori dalla monoposto e su come approcciarsi al weekend di gara. Mette pressione alla squadra con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza. Non è stato affatto difficile convincerlo, perché penso che avesse in mente da secoli il suo passaggio in Ferrari. Quest’anno, per diverse ragioni, una volta capito di poter lasciare la Mercedes e di avere a disposizione un sedile libero, ha fatto sì che fosse il momento giusto per tutti. Sarà una grande opportunità, sia per lui che per noi”.