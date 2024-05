F1 | Button: “Non ci saranno problemi tra Hamilton e Leclerc alla Ferrari”

Jenson Button ha dichiarato di essere curioso di vedere come Lewis Hamilton si adatterà all’ambiente della Ferrari, anche se non si aspetta che il sette volte iridato avrà problemi con il suo futuro compagno di squadra, Charles Leclerc.

In Mercedes, Hamilton ha prosperato all’interno di una squadra meticolosamente costruita intorno a lui, in continua lotta per i campionati. Ma Button osserva che la Ferrari opera in modo diverso, poiché il successo del team è fondamentale per la squadra italiana. Il campione del mondo 2009, si chiede quindi come Hamilton, abituato ad essere il numero uno indiscusso, si adatterà a un ambiente più collaborativo dove “si parla solo di Ferrari”.

“Penso che se fosse stato Lewis di sette, otto anni fa, sarebbe stata una relazione complicata”, ha commentato Button nel recente podcast di Sky F1.

“Ma ora sembra così rilassato e no, non credo che avranno problemi come compagni di squadra. Non più di quanto ne abbiano Sainz e Leclerc in questo momento. Se penso che lavoreranno bene insieme? Sì. Penso che gli aspetti a favore di Charles siano che conosce la squadra, parla italiano e se volesse, potrebbe rendere le cose davvero difficili a Lewis. E puoi dire: ‘Beh, non è sportivo’, ma fa parte delle corse e anche Nico Rosberg te lo dirà. Si tratta di avere la squadra e le persone dietro di te, in modo che questo ti dia forza e la tolga al tuo compagno di squadra. Ma Lewis è stato in giro abbastanza a lungo per capire la situazione e non vedo l’ora di vedere la battaglia tra compagni di squadra”.

In conclusione sarà interessante vedere come Hamilton si adatterà al modus operandi della Ferrari:

“In ogni altra squadra, puoi dire che il pilota corre per se stesso. Ma in Ferrari tutti lavorano per la squadra, l’importante è che la Ferrari vinca i campionati del mondo.

È un modo diverso di correre, sicuramente, per uno come Lewis che è una star in questo sport. Improvvisamente, si trova a lavorare per la Ferrari, per vincere il campionato. Quindi non vedo l’ora di vedere la dinamica e sarà molto eccitante l’anno prossimo”.