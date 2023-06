F1 | Ferrari, soddisfazione Vasseur: “Siamo stati in forma per tutto il weekend”

Finalmente un po’ di sorrisi e positività in casa Ferrari al termine di un weekend, quello del Gran Premio del Canada che ha visto la SF-23 trovare delle ottime prestazioni specialmente sul passo gara. Leclerc e Sainz, partiti dal decimo e undicesimo posto hanno concluso la corsa in quarta e quinta posizione, riuscendo a fare una sosta in meno degli altri e gestendo alla grande macchina e soprattutto degrado gomme, vero tallone d’Achille di questa monoposto nelle prime gare della stagione. Soddisfazione anche nelle parole del team principal della Rossa, Frederic Vasseur.

“Certo che ho il sorriso, oggi è stata una buona gara per noi – ha detto Vasseur a Sky. Se vuoi un riassunto del weekend, posso dire che sin da venerdì abbiamo avuto una buona forma, con un passo competitivo sia sul giro secco che sul long run. Ieri è stato tutto un po’ più difficile per via del meteo e siamo partiti dal decimo e undicesimo posto, obiettivamente frustrante per noi. Oggi però abbiamo fatto una gran bella rimonta: il ritmo era buono e la strategia è stata giusta, decidendo di lasciare i due piloti fuori e con pista libera per qualche giro così da poter spingere e hanno fatto un bel lavoro”.

“E’ importante avere una risposta del genere: venerdì avevamo un buon passo, però ci sono sempre delle incognite ed è molto meglio andare forte la domenica. Negli ultimi giri avevamo lo stesso ritmo di Lewis e Alonso e credo che questo sia un bel passo in avanti. Dobbiamo cercare di correggere gli errori commessi ieri, e ne discuteremo martedì, ma sarà una buona lezione anche in ottica Austria e bisogna fare un weekend perfetto per ottenere un risultato migliore. Stiamo migliorando passo dopo passo: abbiamo capito delle cose, ma aspettiamo conferma in altre piste, perché Montreal è unica. Adesso porteremo altri aggiornamenti alla macchina, concentriamoci sul prossimo weekend per mettere tutto insieme e non fare errori. Sappiamo che se vuoi raggiungere un determinato risultato devi essere perfetto, io sono piuttosto ottimista”.