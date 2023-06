F1 | Haas, Hulkenberg solo quindicesimo: “Dobbiamo lavorare sul passo gara”

Quella di Nico Hulkenberg è stata una scalata inversa, che lo ha visto passare dalla quinta alla quindicesima posizione. Dopo aver conquistato la prima fila in qualifica – con conseguente penalità che lo ha retrocesso in terza fila – il tedesco ha dovuto lottare con i problemi della VF-23, veloce in qualifica, ma inconsistente sul passo gara. L’incredibile lavoro del sabato è stato nuovamente vanificato da questa lacuna tecnica, su cui il team deve necessariamente lavorare.

“Sembrava di percorrere una strada a senso unico, ma nella direzione opposta – ha ammesso Hulkenberg – da un lato me lo aspettavo, ma ovviamente si spera sempre per il meglio, per fare in modo di progredire sempre rispetto al weekend precedente. Ancora una volta la realtà ci conferma che abbiamo molto lavoro da far sul passo gara e sulla costanza, le nostre performance della domenica ne stanno risentendo”.

Lo stesso problema tecnico ha danneggiato anche la gara di Kevin Magnussen, impegnato anche in una lotta con de Vries che lo ha visto protagonista di un lungo nel primo settore, con tanto di retromarcia per tornare in pista. Taglia il traguardo in diciassettesima posizione.

“Ci mancava in ritmo rispetto alle nostre aspettative e abbiamo faticato di nuovo con le gomme, sicuramente più degli altri, per cui è stata dura. Credo che sul giro secco siamo abbastanza forti, lo abbiamo dimostrato diverse volte durante la stagione, ma dobbiamo cercare di concentrare queste forze anche per la domenica”.