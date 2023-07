F1 | Ferrari, mea culpa Leclerc: “Fatico troppo in queste condizioni, non ho feeling con la vettura”

Sabato oltremodo disastroso per Charles Leclerc, che nello Sprint Day dell’Austria non è andato oltre la dodicesima posizione dopo un calvario durato per tutti i 24 giri della mini gara, proseguendo la tendenza negativa di stamattina con le difficoltà nelle qualifiche ShootOut e la successiva penalità per impeding nei confronti di Piastri. Il pilota della Ferrari fatica, per sua stessa ammissione, su queste condizioni miste, non trovando il feeling con la vettura. Adesso bisogna resettare il tutto e pensare a domani, perché nel Gran Premio principale scatterà in prima fila al fianco di Max Verstappen.

“La giornata di oggi è andata così per via delle condizioni, ma anche per colpa mia – ha detto Leclerc in mixed zone. Non sono al livello che vorrei con pista un po’ asciutta e un po’ bagnata, perché non ho il feeling che vorrei con la macchina e faccio tanta fatica. Non ci sono scuse, devo migliorare sotto questo punto di vista ma di solito, in una stagione, non troviamo quasi mai queste condizioni, ma questo è il terzo weekend di fila che va così e inizia a fare male. Ci sto lavorando ma sembra che sono sempre dal lato sbagliato di quello che si dovrebbe fare, e poi il feeling è molto difficile, perdi confidenza con la macchina e il passo non c’è. Guardo avanti e spero di fare una bella gara davanti. Spero che domani possa essere asciutto. Il passo era buono ieri, ora devo ritrovare la confidenza e spingere di nuovo, vedremo, ma non credo che avremo il passo della Red Bull sul ritmo gara, ma ci proverò se dovesse esserci l’occasione. Penalità di oggi? Bisogna vedere con il team come migliorare: non l’abbiamo gestita nel migliore dei modi quindi ne parleremo insieme”.