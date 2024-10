F1 | Ferrari, Leclerc: “Terzo posto miglior risultato possibile”

Gradino più basso del podio per Charles Leclerc nell’appuntamento di Città del Messico. Il monegasco, che ha dovuto gestire la temperature delle gomme non riuscendo di fatti mai a spingere seriamente, non è riuscito a conservare la seconda posizione dagli attacchi della McLaren di Lando Norris, dovendosi arrendere nel corso del 63 giro al sorpasso decisivo effettuato dall’inglese.

Nonostante la doppietta sfumata in casa Ferrari, il terzo posto di Leclerc – condito dal giro più veloce della corsa e unito alla vittoria del compagno di squadra Carlos Sainz – ha permesso alla scuderia del Cavallino di ottenere punti importanti nella classifica generale.

A quattro gare dalla conclusione della stagione, la Ferrari ha scavalcato la red Bull nel Costruttori portandosi a 29 punti dalla capolista McLaren. La sfida per il titolo marche è più che mai aperta in questa inteso finale di campionato.

“È stata una gara difficile, abbiamo cercato di gestire le temperature ed è stato complicato – ha dichiarato Leclerc al termine della corsa – Ma alla fine abbiamo fatto la migliore gara possibile oggi. Per tutto il weekend sono stato un pochino indietro, il terzo posto è il miglior risultato possibile. Gara fantastica oggi da parte di Carlos, ed è un buon weekend nel complesso per il team”.

“Da alcune gare stiamo lavorando ottimamente, siamo tornati al livello dove dovevamo essere. Il campionato Costruttori continua a essere il nostro obiettivo e con weekend come questi ci avviciniamo ulteriormente. Dobbiamo continuare in questa direzione per conquistare questo titolo che è molto importante”.

5/5 - (1 vote)