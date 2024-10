F1 | Norris: “Congratulazioni a Sainz e Ferrari. Verstappen? Un modo non troppo pulito di guidare”

Secondo posto per Lando Norris nel Gran Premio del Messico. L’inglese della McLaren è stato protagonista di una solida gara che lo ha visto dapprima battagliare con Max Verstappen, duello nel quale l’olandese della Red Bull è stato sanzionato con due penalità da 10 secondi, e successivamente è riuscito a ricucire il gap dalla Ferrari di Charles Leclerc affondando il colpo al giro 63.

Un sorpasso, durante il quale il monegasco della Rossa ha rischiato di perdere la vettura all’uscita dell’ultima curva, che ha permesso all’alfiere di Woking di recuperare punti importanti su Verstappen. Ora Norris, a quattro gare (e due Sprint Race) dalla conclusione della stagione, ha ridotto a 47 i punti di ritardo dal campione del mondo in carica nella classifica generale.

“È stata una gara molto dura, nei primi giri ho cercato di restare in gara evitando incidenti – ha dichiarato Norris al termine della gara – Carlos ha guidato davvero benissimo, congratulazioni a lui e alla Ferrari. Oggi erano molto veloci, ho provato a fare del mio meglio ma devo ringraziare tantissimo i fan che hanno reso molto piacevole questo weekend”.

Sulla battaglia con Verstappen: “Sapevo cosa dovevo rispettare, così come rispetto molto Max come pilota ed ero anche pronto ad aspettarmi qualcosa di quel tipo: dal mio punto di vista non è stato un modo pulito di guidare. L’ho evitato e ho fatto una bella gara.

Sul Mondiale: “Tengo bassa la testa, stiamo facendo del nostro meglio. Credo che come team eravamo i più veloci alla fine. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e continuano a spingere”.

