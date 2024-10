F1 | GP Messico, Sainz superbo in Messico: vince e mette la Ferrari in corsa nel Costruttori [RISULTATI]

F1 GP Messico – Dopo la splendida pole position ottenuta nella qualifica di ieri sera, Carlos Sainz ha ottenuto il gradino più alto del podio nel Gran Premio del Messico, 20° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Costretto a cedere il passo a Max Verstappen subito dopo la partenza, lo spagnolo è riuscito a riprendere la testa della corsa grazie a una super manovra sullo stesso olandese, dominando a 360° una corsa che nei fatti non è mai stata messa in discussione. Una prestazione di spessore, attesa da diverse gare, che consente all’iberico di regalare alla Ferrari punti pesantissimi per il mondiale Costruttori, dove ad oggi c’è un gran pacchetto di mischia con Red Bull e McLaren. Alle spalle di Sainz ha trovato posto Lando Norris, protagonista di una gara pulita e molto rapida sul finale, seguito da Charles Leclerc, Lewis Hamilton e George Russell.

Il monegasco, secondo fino a cinque giri dalla fine, ha rischiato di gettare tutto all’aria per un fuoripista all’ultima curva, dove ha subito il sorpasso proprio da Norris, mentre i due alfieri della Mercedes si sono dati battaglia per gran parte dello stint finale, con Hamilton che è riuscito ad avere la meglio proprio sul finale. Sesto Max Verstappen, penalizzato con 20 secondi di penalità per una manovra al limite su Norris ad inizio gara (l’olandese ha spinto per ben due volte l’inglese fuori traiettoria), seguito da Kevin Magnussen, Oscar Piastri e Nico Hulkenberg. Infine, a completare la top dieci, Pierre Gasly.

Solo 17° l’altra Red Bull di Sergio Perez, costretto a rallentare a causa di un contatto con Liam Lawson ad inizio gara: il messicano ha gareggiato per gran parte della corsa con una pancia aperta, aspetto che non gli ha permesso di giocarsi delle chance in ottica punti. Prossimo appuntamento tra sette giorni ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile, appuntamento Sprint dove si assegneranno punti molto pesanti per entrambe le classifiche mondiali.

Gran Premio del Messico: la classifica della gara

