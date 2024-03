F1 | Ferrari, Leclerc: “Red Bull-Verstappen accoppiata stravincente, tocca a noi riprenderli”

La Red Bull ha iniziato la nuova stagione come aveva concluso la precedente: dominando. La scuderia di Milton Keynes, nei primi due appuntamenti iridati disputati a Sakhir e a Jeddah, ha sbaragliato la concorrenza ottenendo in entrambi i casi la doppietta firmata Max Verstappen-Sergio Perez. La squadra anglo-austriaca si candida, come avvenuto lo scorso anno, ad essere assoluta protagonista insieme al campione del mondo in carica.

Charles Leclerc, discutendo di quella che può essere considerata come una delle accoppiata più vincenti nella storia, ha riferito come sia Red Bull che Verstappen non possano fare a meno l’uno dell’altro per quella sinergia che si è costruita nel corso degli anni. Tocca ai competitor, Ferrari su tutti, cercare di avvicinarsi sempre più alla Red Bull e tentare di scalfirne la leadership anche se il gap attuale è molto ampio per essere colmato in poco tempo.

“Per diventare campione del mondo c’è bisogno della migliore combinazione mezzo-pilota – ha dichiarato Leclerc in una recente intervista al Corriere della Sera – Max senza la Red Bull non so cosa farebbe e neanche la Red Bull senza Max. Oggi è un’accoppiata che stravince, ma tocca a noi andare a riprenderli”.

Il monegasco, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Sono fiducioso, la Ferrari ha le migliori chance per recuperare. Rispetto al 2023 abbiamo fatto un salto in avanti, la distanza resta perché era grande. Ma guardando alla prima gara siamo cresciuti più noi di quanto non siano cresciuti loro”