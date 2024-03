F1 | Mercedes, Wolff: “Ogni squadra vorrebbe ingaggiare Verstappen”

Toto Wolff non intende mollare il sogno Max Verstappen. La lotta interna alla Red Bull, che al momento ha visto uscire vincitore il partito pro Chris Horner, con il team principal della squadra anglo-austriaca rimasto al timone dopo il chiacchierato sexgate, potrebbe aprire scenari interessanti di mercato in chiave futura.

Uno di questi, ma il condizionale è più che mai d’obbligo, potrebbe interessare proprio Max Verstappen che ha iniziato l’anno come aveva concluso il precedente: dominando in pista.

L’olandese infatti ha conquistato due vittorie nelle gare finora disputate a Sakhir e Jeddah, dando già un chiaro indirizzo sull’andazzo che ci riserverà anche questo campionato. Sul tre volte campione del mondo è forte l’interessamento della Mercedes, ma al tempo stesso Wolff ha ammesso come il principale obiettivo della Stella – che ha faticato molto in questo primissimo inizio di campionato – resta quello di correggere quelle criticità tecnica che si trascina dall’inizio dei nuovi regolamenti ad effetto suolo.

“Ogni squadra vorrebbe prendere Max perché è il pilota più forte, è logico! – ha dichiarato Wolff, intervistato da OE24 – Ma come ho detto il pilota cercherà sempre di sedersi sull’auto più forte. Ecco perché dobbiamo fare bene i nostri compiti per migliorare l’auto. In quel caso la Mercedes potrebbe diventare una vera alternativa per Max”.