Il 2025 regalerà al mondo della Formula 1 quella che, sulla carta, può essere considerata la migliore coppia in griglia: stiamo parlando di quella Ferrari composta da Charles Leclerc e da Lewis Hamilton. Il monegasco, che negli scorsi mesi ha esteso il suo contratto con il Cavallino su base pluriennale, ha discusso della futura sfida che lo attende con il sette volte campione del mondo. Una sfida che, a detta dello stesso Charles, sarà molto bella e vedrà fronteggiarsi un grande talento che sogna di scrivere la storia del Circus e uno invece che l’ha già fatta.

“Sarà un bel duello”, insiste Leclerc. “Mi piace la competizione, mi piacciono le sfide, soprattutto quelle nuove. È l’essenza della Formula 1, ha dichiarato Leclerc in una recente intervista al Corriere della Sera.

Leclerc ha anche parlando di quello che c’è oltre alla sfera sportiva di Hamilton: “Non è solo ‘Lewis il pilota’. È diventato un personaggio molto più importante. Non è per tutti. C’è chi preferisce restare in F1. Ma ha ampliato i suoi orizzonti e il modo in cui lo ha fatto è impressionante”.