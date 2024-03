F1 | Wolff: “Vorrei Verstappen in Mercedes, ma prima dobbiamo sistemare la vettura”

Con il futuro approdo di Lewis Hamilton in Ferrari, con l’inglese che prenderà il posto di Carlos Sainz dal 2025, in casa Mercedes c’è un sedile da riempire per il prossimo compagno di squadra di George Russell. Tra i nomi chiacchierati nel paddock ci sarebbe anche quello di Max Verstappen, il cui futuro potrebbe essere condizionato dalla lotta interna in casa Red Bull.

Su Verstappen ne ha discusso Toto Wolff, con il team principal della Mercedes che ha sottolineato – ma questo non è affatto un segreto – il suo feedback positivo nei confronti del tre volte campione del mondo. Ma prima di poter tentare un affondo nei confronti dell’alfiere della Red Bull, che anche a Jeddah è stato l’autentico mattatore del weekend con pole position e vittoria in gara, la scuderia di Brackley dovrà inevitabilmente provvedere a migliorare la monoposto.

“Mi piacerebbe avere Verstappen – ha ammesso in tutta onestà Wolff, come riportato da SkySportsF1.com – Ma prima dobbiamo sistemare la nostra macchina. Dobbiamo migliorare la macchina per i nostri piloti George e Lewis e fornire prima di sognare il futuro per il prossimo anno. Abbiamo alcune opzioni interessanti, ma non sarà una decisione che prenderemo nelle prossime settimane e ci vorranno mesi”.

Wolff poi, continuando a parlare di Verstappen, ha detto: “Non c’è squadra in griglia che non farebbe i salti mortali per poterlo avere tra le proprie fila”.