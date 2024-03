Formula 1 | Alpine, Gasly rompe il cambio nel giro di ricognizione a Jeddah

Altra gara amara per l’Alpine, la quale esce da Jeddah con zero punti per la seconda volta consecutiva in questa stagione. Le cose sono andate di male in peggio già nel giro di ricognizione, quando Gasly si è aperto in radio comunicando la rottura del cambio: il francese si è comunque schierato ed è partito, ma dopo pochi metri è stato richiamato dal box per ritirare la macchina, una serata davvero buia per l’ex Red Bull. E’ andata leggermente meglio a Ocon, quantomeno impegnato in diverse battaglie nelle retrovie, ma alla fine non è riuscito a fare meglio della tredicesima posizione al traguardo.

“Giornata molto deludente per me – ha detto Gasly. Abbiamo avuto un problema al cambio nel giro di ricognizione, ho perso la sesta marcia e poi la sincronizzazione con tutte le altre, quindi sono stato costretto al ritiro. Dobbiamo capire come mai sia successo, ci è costato troppo. E’ deludente per tutta la squadra, stiamo lavorando duramente e cercando di portare energie positive, ma le cose non stanno andando per il verso giusto. Non è facile, ma dobbiamo continuare a lavorare per trovare la prestazione che ci manca”.

“Realisticamente parlando, non potevamo fare più di così – ammette Ocon. Per noi è stata un’opportunità in più per capire la monoposto. All’inizio c’è stato caos, quindi sono stato tranquillo e recuperato alcune posizioni, poi ho avuto dei ruota a ruota ed è andata bene. Non siamo veloci a tal punto da andare a punti, è così che va per ora. Bisogna continuare a progredire per trovare performance, andrò a Enstone in settimana e sono impaziente di lavorare a stretto contatto con tutti per migliorare la nostra situazione attuale. In Australia ci saranno opportunità da cogliere”.