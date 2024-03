F1 | Ferrari, Leclerc: “Ottenuto un grande risultato, Sainz ha disputato un weekend eccezionale”

La Ferrari si congeda dall’appuntamento di Melbourne come meglio non poteva. La scuderia del Cavallino, nel terzo appuntamento stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1, ha infatti ottenuto una grande doppietta all’Albert Park firmata da Carlos Sainz e da Charles Leclerc. Il monegasco, nonostante nel finale abbiamo subito il ritorno della McLaren di Lando Norris, è riuscito a conservare agevolmente la seconda posizione.

I punti ottenuti quest’oggi hanno permesso a Leclerc di scavalcare Perez portandosi a sole quattro lunghezze da Max Verstappen, costretto al ritiro quest’oggi per un problema legato ai freni, nel Mondiale piloti.

“Si, sono orgoglioso per la squadra: un grande risultato – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – Una doppietta che non arriva da Bahrain 2022, sono stati dei bei ricordi. Ed è sempre bello poter riproporli. Carlos ha disputato un weekend eccezional, con questo rientro dopo l’operazione. Una gara incredibile”.

L’alfiere del Cavallino, analizzando la propria gara, ha poi aggiunto: “Ho avuto difficoltà nel primo stint di dure, mentre nell’ultimo sono andato meglio. Però meglio di fare doppietta non potevamo. Se ho pensato di poter attaccare Sainz? No, perché nel primo stint dovevamo coprirci le spalle. Abbiamo dovuto fermarci presto, da quel momento Carlos è stato molto veloce, mentre io con le gomme in quel momento avevo più difficoltà. Dal primo pit stop è stato tutto chiaro, Carlos ha fatto un lavoro migliore in questo weekend, giusto che la vittoria sia andata a lui. Sono felicissimo per lui e per la squadra, sono punti molto importanti”.