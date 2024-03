F1 | Matador Sainz firma la vittoria Ferrari a Melbourne: “Orgoglioso della squadra”

Alba rossa. Una dolcissima alba rossa. La Ferrari torna a recitare il ruolo di protagonista in pista conquistando la vittoria con Carlos Sainz nel Gran Premio d’Australia. Lo spagnolo, al rientro dopo l’operazione di rimozione dell’appendicite, ha vissuto un weekend praticamente perfetto che lo ha visto ottenere il gradino più alto del podio nella gara dell’Albert Park. Una prestazione che ha permesso a Sainz di mettere la freccia su Max Verstappen, costretto successivamente al ritiro per un problema legato all’impianto frenante, al giro numero 2: è stato il momento decisivo della corsa, da quel momento il Matador di Madrid è stato di fatto imprendibile per la concorrenza.

Un successo che di fatto regala a Frederic Vasseur la seconda vittoria della sua epoca in rosso, la prima tra l’altro ottenuto sempre da Sainz nella notte di Singapore dello scorso anno. La festa Ferrari in Australia è stata completata dal secondo posto di Charles Leclerc, che ha permesso a Maranello di salutare Melbourne con una doppietta.

“È stata davvero una bella gara. Mi sono sentito davvero bene, anche se a livello fisico non è stato semplicissimo – ha dichiarato Sainz al termine della gara – Però sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo perché ero da solo, riuscendo anche a dosare le gomme. È stata una gara particolarmente dura, ma sono orgoglioso della squadra”.

Lo spagnolo continuando la propria analisi ha aggiunto: “Sono felice di aver vinto e di aver vinto davanti a Charles, dimostra il lavoro che abbiamo fatto e dimostra che la vita è davvero pazzesca. Se consideriamo quello che è capitato a inizio anno, il podio in Bahrain, il mio problema legato all’appendicite, il rientro e poi questa vittoria. È davvero una montagna russa, sono felicissimo”.

Completando il proprio intervento l’alfiere del Cavallino ha detto: “All’inizio avevo la sensazione di potergli stare dietro e di poter utilizzare il DRS, perché qui funziona molto bene. Poi lui ha perso alla seconda, terza curva e poi quando l’ho passato ho visto che ha iniziato ad avere problemi con i freni. Ed è un peccato chiaramente perché, immagino, sarebbe stata una bella battaglia per la prima posizione. Però onestamente sono felice di poter portare a casa questa vittoria, lui ne ha avute abbastanza. Sono felice di tornarci. Quando ho avvertito la sensazione di poter vincere? Direi dal secondo giro. Considerato il passo mi sono trovato in prima posizione e considerato il passo e, vedendo quanto accaduto ieri, ho visto che potevamo gestire anche se c’era il rischio di una bandiera rossa o di una Safety Car. Però la gara è andata via liscia”.