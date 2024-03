F1 | GP Australia, McLaren a podio con Norris: “Giornata molto positiva”

Non solo Ferrari. Anche la McLaren può ritenersi soddisfatta della prestazione mostrata in Australia questa mattina. La scuderia di Woking ha infatti ottenuto il piazzamento a podio con Lando Norris, con Oscar Piastri che ha chiuso al quarto posto davanti ai propri connazionali.

Norris ha mostrato un ottimo passo che lo ha messo nelle condizioni di beneficiare dell’ordine di squadra nel corso del ventinovesimo passaggio, una mossa che però non ha permesso all’inglese di avere la meglio nei confronti della Ferrari di Charles Leclerc ma che al tempo stesso non toglie nulla alla prestazione del numero 4 e dell’intera squadra papaya.

“Giornata molto positiva, sono molto orgoglioso della squadra – ha dichiarato Norris al termine della corsa – La terza e quarta posizione ci permettono di raccogliere tanti punti per il campionato, ed è questa la cosa più importante. Non siamo riusciti a prendere Leclerc, forse il nostro passo era migliore ed un pochino di speranza ce l’avevo di prendere la seconda posizione. Ma Sainz e la Ferrari hanno fatto davvero un lavoro eccezionale, sono stati veloci per tutto il weekend”.

L’alfiere della McLaren ha poi aggiunto: “Mi sono trovato a mio agio, abbiamo fatto un bel passo in avanti. Ho avuto l’impressione di poter gestire al meglio le gomme, non mi aspettavo di arrivare a podio quindi sono felice”.

Norris completando il proprio intervento ha detto: “Avere fiducia per il futuro? Questo circuito si adatta alle nostre caratteristiche, ma certamente si siamo avvicinati con questo passettino alla Ferrari e alla Red Bull. Continuano a essere avanti, ma la prestazione di oggi dimostra questo avvicinamento”.