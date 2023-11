F1 | Ferrari, l’analisi di Shwartzman dopo le Libere 1

Anche la Ferrari ha sfruttato la prima sessione di prove libere per mettere in macchina un giovane, in questo caso Robert Shwartzman, il quale ha sostituito Leclerc. Con pista sporca, temperature elevate e la luce del sole, il russo ha iniziato il turno con dei rastrelli montati sulla sua SF-23 per effettuare misurazioni aerodinamiche, e nel frattempo Sainz ha cominciato subito a lavorare sulla messa a punto. Entrambi sono scesi in pista con gomme soft, caricando carburante e poi tornando a spingere nella parte finale della sessione con un altro set della mescola più morbida per simulare la qualifica. Lo spagnolo in quella fase ha ottenuto il suo miglior tempo in 1:26.676 (settimo), mentre Shwartzman ha fermato il crono in 1:26.703 (ottavo) al termine di 60 minuti particolarmente solidi, che lo hanno visto essere il migliore tra i giovani dopo il solo FelipeDrugovich su Aston Martin.

“È stata una giornata piuttosto positiva per quello che mi riguarda perché tutto è andato bene e siamo riusciti a completare il programma previsto – ha detto il russo. Per quanto concerne il tempo sul giro lanciato sono andato molto vicino a Carlos che era il mio punto di riferimento oggi, mentre a livello di sensazioni ci siamo trovati a dover gestire parecchio le gomme posteriori e la vettura nel complesso era piuttosto rigida quindi portarla al limite è stata una bella sfida. Un grande grazie a tutto il team per l’opportunità che mi è stata offerta. È sempre bello poter guidare una vettura di Formula 1, specie se è una Ferrari. Salirò di nuovo sulla SF-23 martedì per una giornata di test e non vedo l’ora”.