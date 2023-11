F1 | Verstappen, quanta fretta in uscita dei box ad Abu Dhabi! [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi Verstappen – Uno dei momenti più curiosi della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2023 di Formula 1, è stata la prima uscita dalla pit lane di Max Verstappen.

L’olandese, per avere aria libera in pista, ha superato – sfiorando il muro laterale – le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, rischiando addirittura il patatrac sotto il tunnel (tra la RB19 del campione del mondo e la W14 dell’inglese non ci passava neanche un foglio di carta).

Un episodio che ha creato stupore, ma che a norma di regolamento è assolutamente lecito. Verstappen, ricordiamo, ha chiuso le libere di oggi con il terzo tempo, mentre Hamilton si è dovuto accontentare del settimo riscontro cronometrico. Appuntamento alle 11.30 di domani per le terze libere a Yas Marina, le quali anticiperanno l’ultima sessione di qualifica in programma questa stagione.