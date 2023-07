F1 | Ferrari, John Elkann soddisfatto del podio in Austria: “La gara più bella della nostra stagione”

Grande soddisfazione in casa Ferrari per il secondo posto di Leclerc in Austria. La SF-23 sta migliorando visibilmente, e oggi ha cancellato di fatto Aston Martin e Mercedes, decisamente sottotono rispetto agli altri appuntamenti di questa stagione. John Elkann, presidente della Scuderia di Maranello è giunto a Zeltweg per assistere insieme alla sua squadra il Gran Premio di oggi, e il podio conquistato dopo una bella prestazione non può che far sorridere anche il numero uno della Rossa, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la bandiera a scacchi.

“Oggi è stata la gara più bella della stagione – ha detto Elkann. Siamo tutti molto felici, è stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull qua in Austria, circuito sì divertente ma anche impegnativo. Positivo vedere i progressi sulla vettura, così che i piloti possano dimostrare le loro qualità. L’umore è buono, sono partiti dalla seconda e terza posizione, siamo tornati sul podio, Sainz si è dato da fare tenendo Perez dietro e tutto questo è molto incoraggiante, ma la cosa importante è vedere la Ferrari progredire e andare avanti un passo alla volta, così si può fare sempre meglio”.

“Non bisogna mai essere demoralizzati: chiunque faccia bene stimola gli altri a fare bene, e questo è sempre stato lo spirito della Ferrari, penso che sia positivo vedere il nostro progresso. Abbiamo visto una squadra che si sente unita e va nella stessa direzione. Rinnovo piloti? Ci sono altre priorità sulle quali focalizzarci, lo ha detto anche Vasseur: godiamoci questo momento, sicuramente positivo visto il podio e per tutti coloro che lavorano per la Ferrari, per dimostrare come stiamo progredendo, e i nostri piloti hanno fatto una grande gara”.