F1 | GP Austria, Perez a podio dopo una grande rimonta: “Sono molto contento”

Dopo la seconda posizione ottenuta ieri nella Sprint Race, Sergio Perez è tornato a podio quest’oggi grazie ad un’ottima rimonta. Il messicano è infatti giunto al terzo posto nel Gran Premio d’Austria, rimontando dalla quindicesima piazza. Un grande risultato per Checo, con l’alfiere della Red Bull che ha riscattato così le ultime deludenti apparizioni in pista. Perez ha vivacizzato nel finale la sua gara con un’intensa battaglia con Carlos Sainz: un duello nel quale è uscito vittorioso, avendo la meglio sulla SF-23 numero 55.

“Sono molto contento – ha dichiarato Perez al termine della corsa – È stato un weekend complicato per me. Sono stato male giovedì (il messicano a causa dell’influenza ha dovuto saltare la giornata dedicata alle interviste, ndr) e non è stato facile per me. La squadra mi ha aiutato tantissimo, abbiamo fatto una bella strategia e la terza è una grande posizione. La battaglia con Sainz? Dura ma corretta, ed è un piacere lottare con lui. Le Ferrari sono state molto veloci. Abbiamo ottenuto un bel risultato, speriamo di esser tornati in ottima forma”.