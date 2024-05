F1 | Hulkenberg: “Non spetta a me scegliere il mio compagno di squadra”

Tra i piloti che conosco il loro futuro, e del quale è stato già annunciato il cambio di squadra per il 2025, figura Nico Hulkenberg. Il tedesco infatti, a fine aprile, è stato ufficializzato come nuovo piloti Sauber per la prossima stagione. Un ritorno ad Hinwil per “Hulk”, che però non conosce il nome del prossimo compagno di squadra. Nel novero dei quali figura Carlos Sainz, con lo spagnolo che non ha ancora sciolto le riserve sulla destinazione successiva alla Ferrari.

“Carlos sta vivendo una grande stagione ed è giustamente corteggiato da molte squadre, ha dichiarato Hulkenberg intervistato da Sport Bild.

Il tedesco ha poi aggiunto: “Era già veloce quando eravamo insieme alla Renault e da allora ha imparato molto. Ma alla fine non spetta a me decidere chi sarà il mio compagno di squadra”.