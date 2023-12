Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane ora è arrivata anche l’ufficialità: la nuova Ferrari sarà presentata il prossimo 13 febbraio. La data di lancio è stata svelata durante il pranzo di Natale che si è svolto a Maranello alla presenza del team principal della Rossa Frederic Vasseur e della stampa specializzata.

Il 2023 non è stato certamente un anno semplice per la Ferrari che ha dovuto far fronte ad una vettura molto complicata per nulla competitiva. L’unica gioia stagionale è arrivata a Singapore, dove tra le strade di Marina Bay Carlos Sainz ha conquistato l’unica vittoria del campionato non firmata dalla Red Bull.

La Ferrari ha concluso il Mondiale costruttori al terzo posto, mancando il sorpasso decisivo alla Mercedes nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi.