F1 | Ferrari 2024, Sainz confida in un cambiamento importante rispetto alla SF-23

Recentemente Frederic Vasseur ha ammesso che la Ferrari 2024 non subirà un’autentica rivoluzione rispetto alla SF-23, ma al tempo stesso cambierà il 95% dei componenti. Un cambiamento importante, per certi versi netto, al quale ambisce Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti, discutendo della prossima monoposto del Cavallino alla quale saranno tolti i veli il 13 febbraio, confida in una sterzata radicale dopo le difficoltà patite nel 2023.

Malgrado una stagione molto complicata, dove la Ferrari ha dovuto fare i conti con una vettura poco competitiva e poco efficiente a livello aerodinamico, l’unica gioia è arrivata proprio grazie a Sainz a Singapore dove l’ex pilota della McLaren ha regalato al Cavallino il solo successo del 2023. Un trionfo che di fatto ha spezzato la striscia consecutiva di vittorie Red Bull, con la scuderia di Milton Keynes che ha comunque portato a casa la bellezza di 21 gare in 22 appuntamenti.

“Quanto vorrei che cambiasse l’auto? Molto – ha detto Sainz in una recente intervista ad AS – È stato detto che è un’auto che mi si addice bene, che mi piace. Non mi sono divertito a guidarla, ho dovuto adattarmi a molte cose e ho dovuto provare molte cose legate all’assetto. Spero che nel 2024 sarà più versatile e più facile da guidare e mettere a punto. Possiamo avere una macchina migliore”.

Sainz poi, discutendo della direzione intrapresa dalla Ferrari, ritiene che la strada sia quella giusta: “Credo di si. La seconda metà di stagione lo dimostra. Ci siamo posti l’obiettivo di massimizzare la vettura che avevamo, abbiamo commesso meno errori e sono successe molte cose al di fuori del nostro controllo, ma siamo riusciti a massimizzare il fine settimana e a ottenere prestazioni dalla vettura abbastanza buone”.