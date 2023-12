F1 | Ferrari, rinnovi Leclerc-Sainz: obiettivo firma prima del Mondiale 2024

Le firme sui rinnovi di Charles Leclerc e di Carlos Sainz dovrebbero arrivare prima dell’inizio del prossimo Mondiale. A riferirlo è stato Frederic Vasseur nel tradizionale pranzo di Natale con la stampa specializzata organizzato a Maranello. Dunque la Ferrari ha deciso di continuare sulla strada della stabilità, confermando i propri alfieri. Lo stesso Vasseur ha inoltre riferito come, ancora una volta, non ci saranno gerarchia come emerso in pista nell’ultima stagione.

“L’obiettivo è firmare prima dell’inizio del Mondiale, le discussioni sono cominciate un po’ in ritardo – ha dichiarato Vasseur, come riportato dal Corriere della Sera – Non c’è numero 1 o numero 2, lo abbiamo dimostrato a Singapore quando Charles si è messo al servizio di Carlos. E vogliamo continuare con questa filosofia, con due piloti forti”.

Parlando poi del pilota più forte del momento Max Verstappen, che ha letteralmente rubato la scena nell’ultima stagione conquistando la bellezza di 19 vittorie in 22 appuntamenti, Vasseur ha detto: “Portarlo in Ferrari? Mai dire mai, se lo chiedessi a 10 team principal sarebbero tutti contenti di averlo, ma ha un contratto lungo e non spreco energie a pensare ad altro se non a noi”.