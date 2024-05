F1 | Domenicali: “Dal 2030 potremmo fare a meno delle power unit turbo ibride”

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna è ormai alle porte, e Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1 e imolese doc, ha parlato alla stampa dei prossimi passaggi tecnici del Circus. Innanzitutto, entro poche settimane dovremmo finalmente avere le linee guida per quanto riguarda i regolamenti 2026 e che riguarderanno specialmente le power unit, sempre motori ibridi quindi ma più “semplici”. Non è tutto però, perché per stessa ammissione dell’ex team principal della Ferrari, si sta pensando a un ritorno romantico ai motori aspirati, i quali ovviamente saranno concettualmente diversi rispetto a quelli che abbiamo ammirato fino al 2013, visto che il tutto sarà deciso dai passi in avanti che verranno fatti con i carburanti sostenibili.

Una proposta ancora non ufficiale, ma pubblica, quella di Stefano, il quale vorrebbe tornare a sentire un vero sound di una macchina di Formula 1 nel prossimo futuro.

“I piloti vogliono macchine più leggere – ha detto Domenicali. Personalmente, vorrei anche un suono più importante, e pur lavorandoci su, portando avanti delle ricerche, in tute le fasce d’età si sente la necessità di avere dei motori che cantino. La gente vuole sentire l’energia che solo una vibrazione di un certo tipo è in grado di trasmettere quando si è vicini alla pista. Non appena verrà definito il regolamento 2026 inizieremo a pensare al passaggio successivo, cioè i motori che verranno utilizzati dal 2030. Quella che sto per fare è una considerazione personale, non ne ho ancora parlato con le squadre, solo con la FIA: se i carburanti sostenibili dovessero fare il loro dovere, potremmo valutare attentamente se proseguire con i motori turbo ibridi oppure andare per altre strade”.