F1 | GP Barcellona: si lavora per un nuovo accordo

Il futuro dell’attuale sede del GP di Spagna è diventato particolarmente incerto da quando la Formula 1 ha accettato la collaborazione con Madrid per il 2026 e oltre. Il Circuit de Catalunya di Barcellona ha un accordo per il 2025 e il 2026, ma i responsabili della sede ammettono che convincere la Formula 1 ad ospitare due gare in Spagna sarà difficile.

Il presidente del circuito Roger Torrent ha dichiarato: “Le conversazioni per ottenere il rinnovo stanno continuando e il rapporto con la F1 è molto buono. Sono contenti dei nostri lavori di miglioramento. Ma nulla è stato firmato, e non c’è nulla che possiamo annunciare”.

A tal proposito è intervenuta Kate Hodgkinson, specialista di marketing che ha lasciato la Premier League per passare alla Formula 1 l’anno scorso, ed ha confermato che sono in corso colloqui contrattuali con i funzionari del GP di Barcellona:

“Dobbiamo considerare ogni singolo aspetto, e queste discussioni si stanno svolgendo ma nessuna decisione è stata presa in questo momento. Il mercato spagnolo è molto importante per la F1. Abbiamo due piloti, Fernando Alonso e Carlos Sainz, che rafforzano il legame tra i tifosi e la Formula 1”.

Tuttavia, ha ammesso che il fatto che Madrid abbia già l’accordo per il GP di Spagna per il 2026 e oltre, è una complicazione per Barcellona.

“Le conversazioni sono ancora sul tavolo con Barcellona ma come potete immaginare, ci sono molte richieste di gare da tutto il mondo, considerando ciò che la F1 può offrire dentro e fuori la pista. Penso che sia molto importante sottolineare che la Formula 1 porta molto al mercato spagnolo. Abbiamo sempre mantenuto la possibilità di fare una gara a Barcellona oltre che a Madrid”.