F1 | Domenicali controcorrente: il Qatar ha mostrato il lato eroico dei piloti

F1 GP Qatar Domenicali – Valutazioni controcorrente per Stefano Domenicali in merito all’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante le critiche di stampa e tifosi sulle condizioni al limite affrontate dai piloti a Losail (in diversi hanno affrontato dei problemi fisici al termine della corsa per le alte temperature registrate in vettura), il Presidente e Amministratore Delegato di Formula One Group ha promosso la F1 “vecchio stampo” emersa in terra qatariota, precisando come i piloti siano riuscirti a dare un’impressione eroica della propria attività in pista. Qualcosa di esaltante che non si vedeva sul “grande schermo” da parecchio tempo.

“I piloti di Formula 1 sono sempre degli eroi, anche perchè ce ne sono solamente venti al mondo”, ha affermato il Presidente di Formula One Group. “Le condizioni affrontate in Qatar sono state abbastanza estreme ed era parecchio tempo che non si assistenza a qualcosa del genere. Analizzeremo il tutto, ovviamente, ma il concetto di Formula 1 emerso a Losail, ovvero di uno sport dove si combatte fino alla fine per raggiungere il proprio obiettivo, è stato esaltante. Il Qatar ha messo in evidenza le qualità dei piloti, capaci di dare il massimo anche in condizioni parecchio proibitive”.