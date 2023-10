F1 | Horner avverte Perez sulla necessità di tornare al livello di inizio stagione

F1 Red Bull Horner Perez – Tramite le colonne della stampa inglese, Christian Horner non ha nascosto un pizzico di malcontento per le performance mostrate da Sergio Perez durante l’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Parallelamente alla grande festa per il terzo titolo mondiale di Max Verstappen, arrivato al termine di una stagione letteralmente dominata, la Red Bull ha dovuto affrontare col messicano un week-end pieno di problemi e vuoti, i quali non gli hanno permesso di ottenere il massimo della performance dalla RB19. Una condizione non più accettabile, considerando anche la crescita di McLaren e Mercedes, che l’ex Racing Point dovrà ribaltare per difendere il secondo posto che occupa nella classifica del mondiale Piloti.

“Dobbiamo parlare con Checo”, ha affermato il Team Principal della Red Bull. “Dobbiamo capire perchè ha avuto così tanti problemi in Qatar, soprattutto sui track limits. Per lui è stato un week-end molto duro, ma fortuitamente Lewis Hamilton non ha visto la bandiera a scacchi e non ha recupero punti sulla sua posizione in classifica. Checo ha mantenuto il vantaggio sia su Lewis che su Fernando Alonso, ma per questo finale di stagione serve un cambio di passo. E’ importante tornare al livello di competitività espresso nella prima parte di questo campionato”.