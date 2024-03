Formula 1 | Perez soddisfatto a metà dopo le prime libere in Australia

Formula 1 Perez GP Australia – Soddisfazione a metà per Sergio Perez al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano della Red Bull, autore dell’ottavo tempo quest’oggi, non è riuscito a trovare il giusto feeling a bordo della RB20, faticando non solo sulla simulazione del giro secco, ma anche sul ritmo gara, specialmente in termini di consumo. Una condizione inaspettata che la squadra dovrà analizzare e sistemare in vista non solo delle qualifiche, fondamentali considerando il passo espresso dalla Ferrari, ma anche in vista della corsa di domenica.

Perez e il punto dopo le libere in Australia

“E’ stato un venerdì complicato e in generale penso che abbiamo del lavoro da fare in vista di domani. Melbourne, inoltre, offre una condizione difficile nel pomeriggio a causa della luminosità e questo non ci ha semplificato la vita, almeno in termini di guida. L’auto, ad ogni modo, fin qui si è rivelata forte e credo che avremo una situazione similare anche nel proseguo di questo fine settimana, anche se dovremo analizzare alcune cose. Dobbiamo mettere tutto insieme perchè la qualifica sarà fondamentale in ottica gara. Dalle simulazioni di oggi è emerso un consumo abbastanza accentuato delle mescole, aspetto che ovviamente porrà in primo piano la strategia. La Ferrari è forte su questo tracciato e sono stati molto competitivi in tutte le condizioni di utilizzo della vettura. Sarà una sfida batterli questo fine settimana”.