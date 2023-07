F1 | De Vries all’attacco: “Red Bull ha rubato il titolo a Hamilton”

Secondo quanto riportato dal quotidiano austriaco Kurier, Nyck de Vries avrebbe rotto il silenzio dopo il suo licenziamento dall’AlphaTauri e avrebbe parlato con i media italiani (non è stata precisata la fonte, ndr). L’olandese ha ammesso essere rimasto sorpreso dalla decisione inaspettata, in quanto il team austriaco gli aveva garantito addirittura un sedile nel 2025. Perciò, essendo ormai stato licenziato dalla Red Bull, non si è fatto problemi a lanciare una frecciata in merito all’esito del Mondiale 2021.

“Avevo firmato un contratto pluriennale e mi avevano assicurato un sedile alla Red Bull nel 2023”.

E qui, arriva la stoccata al team di Brackley. L’olandese ha detto di non essere rimasto “sorpreso dai modi”, dal momento che “hanno rubato un mondiale a Lewis Hamilton nel 2021”.