F1 | Crisi Red Bull, Berger ha le idee chiare: “Le liti hanno lasciato il segno”

F1 Red Bull Berger – Presente a Monza per l’ultimo Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Gerhard Berger ha espresso un parere sul periodo di difficoltà che sta attraversando la Red Bull con il pacchetto RB20. Ha evidenziato come le liti di inizio stagione, unite al clamoroso addio di Adrian Newey, abbiano spinto la squadra campione del mondo in una situazione di forte instabilità.

Questo sta penalizzando i piloti, in particolare Max Verstappen, e potrebbe offrire alla McLaren una preziosa occasione di successo, soprattutto se la MCL38 continuerà a dimostrarsi così superiore rispetto alla concorrenza. Ricordiamo che a Monza Verstappen non è riuscito a fare meglio del sesto posto, esprimendo un certo malcontento per la mancanza di prestazioni dell’auto. Una situazione inaccettabile che il team, diretto da Pierre Waché, dovrà risolvere in vista dei prossimi appuntamenti del campionato

Berger e la crisi che sta vivendo la Red Bull

“A Monza è andato tutto storto. Max rimane uno dei piloti più talentuosi in griglia, capace di trovare soluzioni anche nelle situazioni più difficili, ma ultimamente nemmeno lui riesce a fare la differenza. Se non è riuscito a imporsi nemmeno in Olanda, sulla sua pista di casa, la Red Bull dovrebbe preoccuparsi seriamente. È urgente trovare soluzioni efficaci. Le tensioni interne al team negli ultimi sei mesi sembrano aver lasciato il segno, e ora il pacchetto che una volta dominava non è più lo stesso. Al massimo può puntare a un secondo o terzo posto”.