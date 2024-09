F1 | Sauber-Audi, Binotto traccia la via: “Decisione sul pilota entro fine settembre”

F1 Binotto Sauber – Intervistato da Sky DE a Monza, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Italia, Mattia Binotto ha parlato della rosa di piloti che la squadra sta valutando per la stagione 2025 di Formula 1, sottolineando che tra questi figurano anche Sebastian Vettel, Gabriel Bortoleto e Mick Schumacher.

Archiviato il capitolo Carlos Sainz, già ufficializzato alla Williams per il prossimo anno, l’ex Team Principal della Ferrari sta decidendo quale direzione prendere per il futuro immediato e a lungo termine, evidenziando che la scelta, quasi certamente, ricadrà su un pilota in grado di garantire un impegno pluriennale.

Vettel e Schumacher, ma anche Bortoleto nella lista per il 2025

Da qui l’interesse per Bortoleto, giovane talento brasiliano, già campione di F3, che con il team Invicta sta disputando una stagione di altissimo livello in Formula 2. Tuttavia, non sono da escludere le ipotesi Vettel (sarebbe un vero e proprio colpo di scena) e Mick Schumacher, anche se quest’ultimo sembra leggermente più indietro nella graduatoria dei candidati “ideali” per il 2025.

Binotto, va ricordato, ha assunto la guida del progetto Audi/Sauber lo scorso 1° agosto e, giorno dopo giorno, sta cercando di mettere ordine nel grande caos che regnava tra Nürburg e Hinwil. Una situazione complessa che dovrà necessariamente essere risolta in vista del 2026, anno in cui il marchio dei Quattro Anelli farà il suo ingresso ufficiale e stabile nel Circus.

Binotto e il punto sul secondo pilota del progetto Sauber/Audi

“Tutti conosciamo Nico. E’ un pilota estremamente veloce e costante, soprattutto in qualifica. Sono convinto che sia davvero entusiasta del nostro progetto e che voglia rimanere con noi a lungo. Quanto a Vettel, lo ammiro profondamente. Ho avuto il privilegio di lavorare con lui in passato e posso dire che la sua grandezza come persona supera persino le sue qualità di pilota. Al momento non ho ancora preso una decisione, ci vorranno un paio di settimane. Voglio valutare attentamente tutte le opzioni e fare la scelta migliore, non solo per il breve termine. Posso confermare che Mick Schumacher è tra i piloti che stiamo considerando, insieme ad altri. Non abbiamo fretta, ma prenderemo una decisione entro la fine di settembre”.