F1 | Nuova organizzazione in Ferrari: Loic Serra confermato al posto di Enrico Cardile

La Scuderia Ferrari ha comunicato di avere affidato il ruolo di Technical Director Chassis a Loic Serra. Il tecnico francese classe 1972, come comunicato in precedenza, si unirà alla squadra a partire dall’1 ottobre. In questo nuovo ruolo riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur. A Serra faranno dunque capo le divisioni Chassis Project Engineering, affidata a Fabio Montecchi; Vehicle Performance, affidata a Marco Adurno; Aerodynamics, affidata a Diego Tondi; Track Engineering, affidata a Matteo Togninalli e Chassis Operations, affidata a Diego Ioverno, che mantiene anche la carica di Direttore Sportivo. Il ruolo di Technical Director Power Unit continua ad essere affidato ad Enrico Gualtieri, che rimane a diretto riporto di Fred Vasseur.

Serra è stato prelevato dalla Mercedes insieme a Jerome D’Ambrosio, in un processo di rivoluzione del quadro tecnico e operativo della Ferrari. Da quando è entrato Frederic Vasseur come team principal, tantissime figure all’interno del ramo sportivo della Scuderia sono cambiate, in vista della prossima stagione ma soprattutto del cambio regolamentare del 2026. Insieme all’arrivo di Lewis Hamilton dunque, abbiamo una squadra diversa e che punterà al titolo mondiale nei prossimi anni, o quantomeno questa è l’intenzione. Confermato dunque il ruolo di Serra, il quale prende di fatto il posto lasciato vacante da Enrico Cardile, nel frattempo passato all’Aston Martin.