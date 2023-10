F1 | Crisi Perez, Marko: Alonso l’unico che può reggere il confronto con Verstappen

Continua il calvario sportivo di Sergio Perez. Anche a Losail, dopo le difficoltà riscontrate nel precedente appuntamento di Suzuka, il messicano è stato protagonista di un weekend da dimenticare concluso fuori dalla zona punti e penalizzato con ben 10 secondi per violazione dei track limits. Una situazione molto delicata, quello che vede protagonista Checo ad oggi ancora secondo nel Mondiale piloti con un vantaggio di 30 punti su Lewis Hamilton a cinque gare dalla conclusione della stagione, a cui la Red Bull farà fronte sostenendo il proprio piloti.

Discutendo sulla crisi di Perez, Helmut Marko ha sottolineato come la scuderia di Milton Keyens voglia rispettare il contratto del proprio alfiere che scade alla fine del 2024. Al tempo stesso però, lo storico consulente della squadra anglo-austriaca, ha ammesso come l’unico pilota che possa reggere il passo di Max Verstappen sia Fernando Alonso. Lo spagnolo, alla sua prima stagione in Aston Martin, ha finora disputato un ottimo campionato che lo ha visto conquistare numerosi piazzamenti a podio.

“Perez ha un contratto e vogliamo rispettarlo – ha dichiarato Marko, intervistato da Sport 1 – Stiamo facendo tutto il possibile per rimetterlo in carreggiata. Non abbiamo alternative. Altrimenti potrebbe avere problemi”.

Marko, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Al momento vedo solo una persona che potrebbe avvicinarsi e tenere il passo di Max: Fernando Alonso. Se Max aiuterebbe Perez avendo conquistando matematicamente il titolo? No, non lo aiuterà”.