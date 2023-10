F1 | Red Bull, Newey commenta la vittoria iridata di Verstappen

La certezza matematica del titolo di Max Verstappen nel sabato di Losail ha permesso ad Adrian Newey di portare a venticinque il numero dei campionati del mondo (tra costruttori e piloti) che ha vinto nella sua lunga carriera. Il progettista della Red Bull, analizzando la marcia trionfale della RB19 che finora ha vinto in tutte le piste in cui si è corso eccezion fatta per Singapore dove a salire sul gradino più alto del podio è stata la Ferrari di Carlos Sainz, ha sottolineato come gli allori iridati 2023 siano stati tra i più facili che abbia ottenuto.

Discutendo del lavoro operato a Milton Keynes, Newey ha ammesso come uno dei segreti del successo della squadra anglo-austriaca sia stato quello relativo alla stabilità che ha permesso al team di creare un’équipe tecnica che si è amalgamata sempre più nel corso delle stagioni.

“Certamente parliamo di uno dei titoli più semplici e meno stressanti – ha dichiarato Newey, intervistato da Sky Sports – Abbiamo creato una squadra tecnica eccezionale nel corso di questi anni. Abbiamo mantenuto stabilità e chiaramente questo è un aspetto importante. Cerchiamo di rendere questo posto, lavorativamente parlando, divertente”.