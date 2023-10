F1 | Berger elogia il talento di Piastri

Tra le note positive del Gran Premio del Qatar, diciassettesima prova stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, figura senza ombra di dubbio il nome di Oscar Piastri. L’australiano ha concluso a Losail un ottimo weekend che lo ha visto conquistare la vittoria nella Sprint Race disputata sabato. L’alfiere della McLaren, alla sua stagione d’esordio nel Circus, ha mostrato ottime cose che lo pongono ad un livello molto alto come ammesso da Gerhard Berger.

L’austriaco, commentando le prestazioni del compagno di squadra di Lando Norris, ha sottolineato come un rookie di talento – com’è appunto Piastri – non abbia bisogno di arco di tempo importante per mostrare le proprie abilità al volante di una monoposto di Formula 1.

“Si dice sempre che bisogna guidare in Formula 1 per uno, due o tre anni per abituarsi a tutto. Mi dispiace, ma sono solo cavolate – ha dichiarato Berger, intervistato da Servus TV – Entra nell’abitacolo e guida. Max Verstappen è stato subito veloce, Lando Norris è stato subito veloce e ora tocca a Piastri. Parliamo di talenti eccezionali”.