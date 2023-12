F1 | Collaborazione Red Bull-AlphaTauri: Horner esclude un nuovo caso “Mercedes rosa”

A partire dal 2024 l’AlphaTauri stringerà un rapporto ancora più intenso con la casa madre Red Bull, che porterà tra l’altro la squadra di Faenza a cambiare la propria denominazione, ma questo non porterà a vedere in pista una monoposto praticamente simile alla principale. Una sottolineatura, quest’ultima, fatta da Chris Horner che in tutta onestà ha ammesso – anche stuzzicando i rivali – che non ci sarà una riproposizione di quanto avvenuto nel 2020 quando l’allora Racing Point portò in pista la RP20 che di fatto era un clone della Mercedes 2019.

Una situazione che sollevò proteste, con la Federazione che sanzionò la squadra facente capo a Lawrence Stroll con una multa di 400.000 euro e la decurtazione di 15 punti dalla classifica del Costruttori.

“Siamo molto lontani da una ‘Mercedes Rosa’ – ha dichiarato Horner, citato da Autosport – Ci sono alcuni componenti trasferibili che sono chiaramente elencati nei regolamenti che puoi fornire ed è quello che ricevono. Quando guardi la vettura ci sono differenze fondamentali tra quella vettura e una Red Bull. E, probabilmente, ci sono altre vetture sulla griglia che sono molto più vicine di concetto rispetto all’AlphaTauri. Basta guardare un’Aston Martin o anche una McLaren. Se guardi la sospensione posteriore di una McLaren, concettualmente è molto vicina alla nostra”.

Inoltre lo stesso Horner ha voluto precisare come la linea di sviluppo della prossima AlphaTauri sarà scelto direttamente in fabbrica e non passerà per l’approvazione Red Bull: “Dipende dalla qualità delle persone che faranno parte della squadra. Naturalmente ci sono alcuni componenti che possiamo fornire, come avviene con Mercedes e Ferrari che forniscono ad alcuni team cambi, sospensioni, strumenti di simulazione e galleria del vento. Dipende da loro se vorranno utilizzare questi strumenti. La McLaren ha utilizzato questi strumenti, per certi aspetti, meglio rispetto al proprio fornitore a metà anno. Dipende dall’utilizzo e da ciò che è consentito dalle regole”.